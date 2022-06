Maggiore sicurezza del fiume Salso, consegnati lavori da 900mila euro

Sono stati consegnati questa mattina in contrada Stretto, nelle campagne di Licata, i lavori di riefficientamento del fiume Salso che renderanno più sicuro il corso d’acqua, consentendo di ridurre i pericoli per la città in caso di piene.

I lavori sono stati appaltati per 891.800 euro all’impresa "Rogu Costruzioni srl" di Catanzaro e sono stati consegnati al rappresentante della ditta in questione. A breve sarà aperto il cantiere, e l’intervento si concluderà entro 150 giorni.

“Questo intervento – è il commento del sindaco Pino Galanti – è solo il primo stralcio di lavori più ampi che consentiranno la risagomatura complessiva del fiume Salso che sfocia a Licata. Opere importantissime, che consentiranno di restituire sicurezza al nostro territorio. Grazie a questi interventi, infatti, in occasione delle piene che ogni anno si ripetono quando le piogge a monte sono abbondanti, la nostra città sarà molto più sicura”.