"L'elipista di Piano Bugiades fondamentale per le emergenze sanitarie", interrogazione di cinque consiglieri

L'elipista di Piano Bugiades va ripristinata al più presto perché indispensabile per il trasferimento dei pazienti gravi verso altre strutture ospedaliere.

I consiglieri di opposizione del gruppo Restart-Cinque Stelle hanno presentato un'interrogazione al sindaco di Licata, Angelo Balsamo, per chiederne la riapertura.

"Rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza per la salute dei cittadini licatesi - scrivono i consiglieri Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari, Fabio Amato e Viviana Dainotto - dato che il trasporto con l’elicottero avviene in tempi rapidissimi rispetto al trasporto in ambulanza e ha permesso di salvare numerose vite umane, partendo da Licata verso gli altri ospedali siciliani".

I consiglieri di opposizione sottolineano che "adesso più che mai, con la gravissima carenza di personale in cui versa l’ospedale San Giacomo, la chiusura della struttura costituisce un fatto grave e inaccettabile. Ad oggi non si conoscono le ragioni della chiusura dell’elipista".