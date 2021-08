Nonostante la pandemia anche quest'anno il Comune intende promuovere per la stagione estiva alcune attività e iniziative ludico-ricreative per l'accoglienza di bambini e adolescenti da 0 a 17 anni. Lo farà attraverso l'erogazione di un contributo economico indiretto alle famiglie, a sostegno del costo di frequenza dei centri estivi per l'anno 2021.

Centri estivi, al via i rimborsi per la frequenza delle attività ludiche per minori: ecco come fare