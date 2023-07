Celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato: ecco come cambia il traffico

In occasione degli eventi legati alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia è istituito il divieto di sosta con rimozione su tutta la piazza Progresso e su entrambi i lati di corso Umberto, nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Rizzo per i giorni 7, 8, 9 e 10 luglio 2023 dalle 6 alle 12 e, per il giorno 8 luglio, il divieto di sosta con rimozione e di transito dalle 14 fino al termine dell’esibizione del cantante Lello Analfino.

A renderlo noto è il sindaco di Licata Angelo Balsamo.

Nel dettaglio, inoltre, l’ordinanza dispone: l'istituzione del divieto di transito per il giorno 9 luglio, dalle 19 fino al termine della manifestazione, al passaggio dell'autocolonna di mezzi militari secondo il seguente percorso: via Palma, corso Filippo Re Capriata, corso Roma e piazza Progresso;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in piazza Progresso e su entrambi i lati di corso Umberto nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Rizzo per il giorno 9 luglio, dalle 19 fino al termine della manifestazione;

l'istituzione del divieto di transito per il giorno 10 luglio, dalle 10 fino al termine della manifestazione, al passaggio dell'autocolonna di mezzi militari secondo il seguente percorso: piazza Progresso, corso Vittorio Emanuele, piazza Elena, piazza Duomo e piazza della Vittoria;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in piazza della Vittoria per il giorno 10 luglio, dalle 10 fino al termine della manifestazione;

l'istituzione del divieto di transito per il giorno 10 luglio, dalle 18,30 fino al termine della manifestazione, al passaggio della Banda musicale "Brigata Aosta" secondo il seguente percorso: piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, piazza Elena e piazza Progresso;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in piazza Progresso e su entrambi i lati di corso Umberto, nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la via Rizzo, per il giorno 10 luglio dalle 18 fino al termine della manifestazione.