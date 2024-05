Lavoratori che portano in alto la Sicilia, consegnate le stelle al merito a due agrigentini

Una giornata da ricordare, quella del primo maggio, per Roberto Principato, general manager dell’hotel Villa Athena, e per Margherita Cacioppo della società “La Inerti” di Menfi. Entrambi, al termine di una cerimonia al teatro Politeama Garibaldi di Palermo, hanno ricevuto le “Stelle al merito del lavoro” conferite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai lavoratori benemeriti delle province della Sicilia quale riconoscimento per l’impegno dimostrato nella propria attività di servizio, dando significativa testimonianza di laboriosità e retta condotta morale.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre alle massime autorità civili e militari locali, anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il vice console provinciale della Federazione Maestri del lavoro Salvatore Biondo, il presidente del gruppo siciliano Cavalieri del lavoro Agostino Randazzo ed il presidente regionale dell’Associazione nazionale lavoratori anziani Antonino Castello.

Il prefetto di Palermo Massimo Mariani, delegato a rappresentare il Governo, ha evidenziato il valore dell’onorificenza ricevuta quale riconoscimento di laboriosità e di competenza.