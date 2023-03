Anche a Licata arriva la “Carta giovani” ideata dal Dipartimento per le politiche giovanili e dal Servizio civile universale che si rivolge ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti.

Arriva la “Carta giovani”, tutte le agevolazioni e gli sconti per chi ha dai 18 ai 35 anni di età: come fare per averla