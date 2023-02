Carnevale, arriva l’ordinanza per l’ultima giornata di festa: niente bevande in vetro dalle 22

Niente bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro dalle 22 e stop alla musica all’1,30: arriva l’ordinanza del sindaco Giuseppe Galanti nel tentativo di prevenire problemi di ordine pubblico per l’ultima giornata di festeggiamenti del Carnevale, tradizionalmente per il cosiddetto “Martedì grasso”.

L’ordinanza è valida su tutto il territorio comunale e prevede dunque il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo risulti idoneo a minacciare l'incolumità pubblica, anche dispensate da distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.