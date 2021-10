Lavori su alcune strade principali, ecco come cambia il traffico veicolare

Cantieri stradali in via in via Marocco, via Egitto, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel tratto compreso fra la via Egitto e corso Umberto e corso Umberto nel tratto compreso fra la via Carlo Alberto Dalla Chiesa e la via Umberto I.

Sono queste le zone interessate da una serie di lavori che andranno avanti per circa un mese.

Le nuove disposizioni sulla disciplina veicolare sono state comunicate dalla responsabile del Dipartimento 4 della polizia municipale Giovanna Incorvaia.

La nuova ordinanza dispone l'istituzione del divieto di sosta con rimozione dal 18 ottobre al 12 novembre 2021, nella fascia oraria 9-17 e fino ad ultimazione dei lavori, in tutte le vie interessate.

La ditta che si occupa dell’intervento avrà l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell'attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità così da garantire il libero accesso ai residenti e il normale e sicuro flusso veicolare nella zona interessata dai lavori.