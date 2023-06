Regione, quasi mezzo milione di euro per la messa in sicurezza del canale Mollarella

Il governo Schifani ha previsto interventi per 6 milioni di euro per la messa in sicurezza dei fiumi siciliani. Nell'Agrigentino riguarderanno il canale Mollarella, in territorio di Licata, lungo il quale verranno effettuati il taglio della vegetazione e la rimozione dei detriti presenti in alveo, per un importo di 498.500 euro.

I fondi, fa sapere la Regione con una nota dell'ufficio stampa, saranno impiegati grazie a una convenzione stipulata tra l'Autorità di bacino, guidata dallo stesso governatore, e il Dipartimento regionale tecnico. Hanno sottoscritto la convenzione il segretario generale dell'Autorità di bacino Leonardo Santoro e il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Duilio Alongi.

Secondo quanto stabilisce l'accordo, il Dipartimento regionale tecnico diventa soggetto attuatore degli interventi e stazione appaltante. Le opere, la cui realizzazione graverà sui fondi del Piano di azione e coesione (Programma operativo complementare) 2014-2020, saranno mirate ad assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque e la manutenzione dei corpi idrici.

I progetti esecutivi sono già stati commissionati dall'Autorità di bacino all'ufficio speciale per la Progettazione ed al Genio civile.