Derattizzazione e disinfestazione, il calendario dei lavori

Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, con una nota del proprio ufficio stampa, ha reso noto il calendario degli interventi di derattizzazione e disinfestazione che a partire da lunedì sono in corso sul territorio cittadino.

Ecco, in dettaglio, il calendario e le zone interessate dagli interventi:

Dal 27 al 29 marzo 2023: Torre di Gaffe, Pisciotto, Poliscia, Contrada Carrubbella Santa Zita, Torre San Nicola, Mollarella, Strada Panoramica Montagna, Nicolizia, Monserrato, Trippodi, Marianello, Giummarella, Fondachello, Playa.

Dal 30 marzo al 4 aprile: Poggio di Guardia, Canticaglione, Fondachello, Via Bellini, Via Puccini, Viale Martiri della Libertà e traverse, Via Salso e traverse, Strada Comunale Marcotto e traverse, Via Silvio Pellico, Via Generale La Marmora e traverse, Via Pastrengo e traverse.