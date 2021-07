Stadio "Dino Liotta": firmata la convenzione tra Comune e Licata Calcio

Firmato questa mattina un accordo tra il Comune di Licata e l’Asd Licata Calcio per l’affidamento dello stadio comunale “Dino Liotta”. In base alla convenzione approvata oggi con deliberazione della Giunta municipale 135, il Comune di Licata concederà la struttura per 15 anni.

La società verserà un canone di 38.069 euro e si impegna a sponsorizzare mediante la scritta “Città di Licata” le maglie da gioco indossate dalle squadre nelle competizioni ufficiali regionali e il corredo sportivo (tuta e borsone) della prima squadra impegnata in campionato a carattere nazionale, oltre a sostenere iniziative per i cittadini meno abbienti secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale: 25 biglietti d’ingresso a stagione in gradinata e iscrizione di 15 giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni nel settore giovanile.

Stabilito, infine, sempre a titolo di compensazione del canone, la presenza di tesserati del Licata Calcio e la concessione del marchio della società in occasione di iniziative a carattere sociale a favore di soggetti diversamente abili e l’organizzazione di un triangolare aperto al pubblico denominato "Trofeo Sant'Angelo".