Buoni spesa Covid, ecco come richiederli e chi ne ha diritto

Buoni spesa Covid, via all'erogazione.

Ad annunciarlo è il Comune di Licata: i ticket serviranno per l'approvvigionamento di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica e bombole del gas).

I buoni spesa per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per un nucleo composto da due persone; 600 euro per un nucleo composto da tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone e 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

L’istanza potrà essere presentata dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel

Comune di Licata solo a patto che: non percepisca alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere; non risulti destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità; CIG, pensione, ecc.); abbia un nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico o di buoni spesa erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19 per un importo inferiore rispetto ai valori unitari previsti.

Le domande si potranno presentare dalle 9 del 26 marzo fino alle 12 dell'8 aprile 2022 on line accedendo al sito internet del Comune di Licata all’indirizzo www.comune.licata.ag.it registrandosi sulla piattaforma telematica "Social Help buoni spesa online" e compilando il modulo disponibile al link: https://app.socialhelp.it/licata