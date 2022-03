Buoni spesa Covid, via all'accredito per gli esercizi commerciali

Il Comune di Licata intende conoscere la disponibilità di esercizi commerciali che trattano beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas), ad accettare i buoni spesa che verranno assegnato dall'ufficio servizi sociali ai cittadini in situazione di disagio per effetto dell'emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19.

Gli esercizi commerciali interessati potranno presentare online la domanda di adesione all'iniziativa accedendo al sito web istituzionale www.comune.licata.ag.it registrandosi sulla piattaforma “Social Help Buoni Spesa online" e compilando il modulo di accreditamento disponibile al link: https://app.socialhelp.it/licata .