Bonus figlio 2022, ultimi giorni per presentare le istanze

Restano ancora pochi giorni per la presentazione delle istanze relative all'assegnazione di un bonus di euro 1.000 per i figli nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022.

Alla domanda, che dovrà essere redatta secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere

allegato: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; attestato indicatore Isee rilasciato dagli uffici abilitati, in corso di validità; copia del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di soggetto extracomunitario); in caso di adozione, copia del provvedimento di adozione.

L’istanza dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Licata oppure tramite pec: protocollo@cert.comune.licata.ag.it. entro il termine perentorio del 18 maggio 2023.