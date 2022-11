Agevolazioni per micro e piccole imprese, ecco il nuovo bando del Pnrr rivolto ai creativi

Nuova linfa per le micro e piccole imprese del settore creativo a Licata. L’ufficio Europa del Comune fa sapere che è stato pubblicato il nuovo bando Pnrr del Ministero della cultura, direzione generale creatività contemporanea, gestito da Invitalia e rivolto alle imprese culturali e creative.

Le agevolazioni sono rivolte alle micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit nonché agli enti del terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al cosiddetto RUNTS, che risultano costituiti al 31 dicembre 2020 e che operano nei settori culturali e creativi e nei seguenti ambiti di intervento: musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo e festival, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura, area interdisciplinare (per chi opera in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

Sono previsti incentivi sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima dell’80 per cento del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a 75mila euro.

È possibile presentare la domanda fino alle ore 18 dell’1 febbraio 2023 attraverso il sito web di Invitalia all’indirizzo: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi.

Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).