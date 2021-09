"Avrò cura di te", nella chiesa Santa Maria La Vetere di Licata via a servizio di aiuto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dal 6 settembre, nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 10 alle ore 12, sarà attivo presso la Chiesa di Santa Maria La Vetere di Licata un servizio gratuito di ascolto, consulenza e aiuto aperto a tutti.

“Avrò cura di te” è il nome dell’iniziativa di impegno volontario che nasce da un gruppo di laici cristiani che fanno riferimento alla Parrocchia.

Il servizio, per il quale è già attiva una pagina Facebook (https://www.facebook.com/Avr% C3%B2-cura-di-te- 102662735487823), si propone di dare una risposta concreta a interrogativi e situazioni sempre più pressanti in ogni ambito della quotidianità.

Salute, lavoro, scuola, socialità, bisogni primari,… pongono – in misura sempre crescente – di fronte a scelte concrete e precise.

“Il nostro contributo – spiegano l’avvocato Maria Cecilia Peritore e Anna Ballacchino, promotrici dell’iniziativa - tende all’affermazione delle libertà della persona e al riconoscimento dei diritti naturali, affinchè ciascuno possa decidere in piena consapevolezza, sulla base di informazioni corrette, come amministrare la propria autodeterminazione, il proprio lavoro, la propria famiglia, la propria salute, la propria vita cristiana, la propria formazione. Per far questo, offriamo in primo luogo un servizio di ascolto e consulenza gratuita di primo orientamento”.

Il servizio, nel caso emerga la decisione di adottare iniziative specifiche, si avvale di figure professionali capaci di suggerire le azioni più adeguate, sui binari del reale e del ragionevole.