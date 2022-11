La richiesta di accreditamento deve essere redatta sull'apposito modulo, corredata da tutti i documenti richiesti, sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante e consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Licata in piazza Progresso oppure inviata tramite raccomandata andata e ritorno o pec all’indirizzo: protocollo@cert.comune.licata.ag.it entro le ore 12 del 5 dicembre prossimo”.

“L'iscrizione al registro distrettuale d'accreditamento - dice Silvana Burgio - è rivolta alle cooperative sociali e loro consorzi, imprese social in possesso dei requisiti previsti dallo specifico patto d'accreditamento approvato con delibera del comitato dei sindaci numero 8 del 9 novembre 2022.

A Licata è in atto un piano di riordino dei servizi alla persona e pertanto si sta procedendo ad individuare dei soggetti fornitori di servizi per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare Integrata (ADI) - progetto di capacitazione amministrativa del PANSCIA - mediante iscrizione al registro di accreditamento del Distretto socio-sanitario D5 Licata – Palma di Montechiaro.

Il progetto è rivolto a cooperative sociali e loro consorzi, ma anche ad imprese in possesso dei requisiti

Assistenza domiciliare integrata, in scadenza il termine per le iscrizioni al registro distrettuale: ecco come fare