Nuova sede per uffici e servizi direzionali dell’Asp, trasloco in corso e chiusura al pubblico per 3 giorni

Il distretto licatese di base dell’Asp cambia sede per quanto riguarda uffici e servizi direzionali. Chiudono i vecchi locali siti presso l’ex ospedale di via Santa Maria. Tutto quanto sarà trasferito nella nuova sede ubicata al quinto piano dell’ospedale “San Giacomo D’Altopasso”. La direzione distrettuale fa sapere che, per consentire le operazioni di trasloco, gli uffici rimarranno chiusi dal 8 all’8 maggio prossimi.