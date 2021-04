Consiglio comunale in diretta streaming, la maggioranza ha deciso: approvati tutti i punti all'ordine del giorno

Approvati a maggioranza dei presenti tutti i punti all'ordine del giorno. È questo l’esito della seduta ordinaria del consiglio comunale di Licata che si è riunito in diretta streaming.

Ecco cosa è stato approvato

Via libera, quindi, alla nomina degli scrutatori e alla lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Approvati a maggioranza: revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Licata. Partecipazioni detenute dal Comune di Licata, criteri generali in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza. E' stato, dunque, anche approvato l'ultimo riconoscimento del debito fuori bilancio pari a 920, 28 euro per il pagamento di spese legali.