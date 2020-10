Covid, uffici chiusi al pubblico: ecco tutti i contatti e le nuove regole

Emergenze Covid-19, il Comune cambia le modalità di apertura e di accesso al pubblico degli uffici comunali a partire dal prossimo lunedì 2 novembre 2020.

La portineria del Palazzo di Città sarà aperta per il turno antimeridiano, da lunedì a venerdì, dalle 7.45 alle 13.45 e per il turno pomeridiano martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.45 alle 19.45; il protocollo generale sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30; l'ufficio segreteria generale non sarà invece aperto al pubblico e va invece contattato esclusivamente telefonicamente ai numeri 0922.868204-206-212-220-262, o tramite e-mail agli indirizzi: loredana.pira.aagg@comune.licata.ag.it; concetta.casa.aagg@comune.licata.ag.it; ma.graci@comune.licata.ag.it; presidente.consiglio@comune.licata.ag.it;angela.graci@comune.licata.ag.it; pira.salvina@comune.licata.ag.it.

Anche l'ufficio Avvocatura non sarà aperto al pubblico e andrà contattato via email agli indirizzi: avvocatura@comune.licata.ag.it o telefonicamente al nr. 0922.772262. Allo stesso modo non sarà possibile accedere all'ufficio Personale, e bisognerà contattarlo esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo ufficio.personale@comune.licata.ag.it, o telefonicamente al numero 0922.868205. Sarà invece accessibile l'Ufficio messi notificatori dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18.30.