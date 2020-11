Allerta meteo "arancione", il sindaco Galanti: "Massima prudenza"

Allerta meteo "arancione", il Comune invita i cittadini alla prudenza. Dopo l'avviso diramato dalla Protezione civile che prevede appunto condizioni meteo particolarmente avverse, è il sindaco Giuseppe Galanti a chiedere ai cittadini massima prudenza e collaborazione.

"Evitate qualsiasi spostamento se non strettamente necessario, - dice - facendo attenzione a non sostare in aree soggette a esondazioni o ad allagamenti anche in ambito urbano". Già allertata la Protezione civile comunale, che sta monitorando le criticità già note soprattutto da un punto di vista idrogeologico e idraulico.