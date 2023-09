È possibile reperire il modello di autocertificazione presso gli uffici della Condotta Agraria di Licata in corso Umberto 90, oppure presso qualsiasi patronato.

Lo rende noto l'assessora comunale con delega alla Tutela e Sviluppo dell’Agricoltura e della Pesca, Maria Platamone. L’avviso si riferisce al bando relativo all’ aiuto temporaneo eccezionale per il caro energia rivolto alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto russo- ucraino, emanato dalla Regione Siciliana.

"Le imprese agricole del territorio che hanno già avviato le procedure di riconoscimento dei ristori per il caro energia/carburante, sono tenute, al fine della liquidazione e per velocizzare la fase istruttoria, dato il numero elevato di beneficiari, ad integrare le pratiche producendo un’autocertificazione".

È possibile reperire il modello di autocertificazione presso gli uffici della Condotta Agraria di Licata in corso Umberto 90, oppure presso qualsiasi patronato

Caro energia, via all'aiuto per le aziende colpite dalla crisi: ecco come accedere