Le domande dovranno essere trasmesse all’ispettorato provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, entro il 15 febbraio.

L’Ufficio Europa del Comune di Licata rende noto che la Regione siciliana, con l'assessorato all'Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, ha pubblicato il bando relativo all’aiuto temporaneo eccezionale per il caro energia alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto russo- ucraino”.

Agricoltura in crisi per il conflitto russo-ucraino, un bando per aiutare le imprese