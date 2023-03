Aiuti alle famiglie in difficoltà, attivato il doppio “Sportello unico” per fornire assistenza

Da oggi, mercoledì 15 marzo, è attivo lo “Sportello unico per le famiglie” che comprende i Comuni di Licata (capofila) e Palma di Montechiaro. A renderlo noto è stata Angela Silvana Burgio, coordinatrice del Distretto socio-sanitario D5 che comprende i due Comuni interessati.

Lo sportello è rivolto alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economiche e/o familiari ed offre un servizio volto al miglioramento dello stato di salute economico e familiare attraverso l’erogazione di interventi specifici.

Il pubblico sarà ricevuto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 a Licata in via Marianello s.n.c. e a Palma di Montechiaro in via Madonie.

E’ inoltre possibile contattare lo sportello ai seguenti numeri 0922 775817 e 338 6304453 per Licata e 0922 799228 per Palma di Montechiaro.