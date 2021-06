Scoppia la polemica, Agnello contro Pullara: "Si occupi di temi più importanti"

E' scontro aperto tra il deputato regionale Carmelo Pullara e l'ex assessore del Comune di Licata Decimo Agnello.

A dare il via alle "ostilità" (politiche) era stato il parlamentare, che nei giorni scorsi, dopo la notizia delle dimissioni dell'ormai ex componente della giunta Galanti aveva sostenuto che lo stesso non avesse di fatto portato risultati apprezzabili.

"Può accadere che la prima calura estiva possa scatenare parole in libertà in soggetti suscettibili a condizioni climatiche estreme come accaduto in questi giorni - è la dura replica di Agnello -. Leggendo il gratuito attacco frontale dell'onorevole Pullara nei miei confronti sorgono una serie di riflessioni che in questa nota rassegno al giudizio del lettore. Se un attore tanto autorevole di una maggioranza di governo regionale, che dovrebbe quotidianamente occuparsi dei problemi di siciliani e che dovrebbe lavorare - giorno dopo giorno - per onorare il consenso ricevuto, trova il tempo per attardarsi in stucchevoli provocazioni, nei confronti di esponenti politici di altri partiti, davvero c'è qualcosa che non va nella percezione delle priorità politiche che i parlamentari a sostegno di Musumeci ritengono di dover affrontare".

Agnello, inoltre, evidenziando alcune delle attività svolte durante il suo mandato, spiega di aver lasciato "la poltrona, provando a costruire e governare un percorso politico di cambiamento nei modi e nelle forme di fare politica in questa Terra. Avrei creduto che un atteggiamento di così evidente serietà, correttezza e coerenza suscitasse l'apprezzamento dei principali protagonisti della vicenda politica locale, e non certo il tentativo, davvero ingeneroso, di irridere le ragioni di un gesto moralmente e politicamente impeccabile".