Aggiornamento dell’albo scrutatori di seggio elettorale, le istanze entro fine mese

A Licata si sta aggiornando l’albo degli scrutatori di seggio elettorale. Tutti gli interessati che intendono presentare la richiesta di inclusione nell’elenco aggiornato potranno farlo entro il 30 novembre.

A renderlo noto è stato il responsabile dell’Ufficio elettorale Giuseppe Cottitto.

Le istanze possono essere presentate da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. La domanda va inviata a mezzo posta elettronica Pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.licata.ag.it.

Oppure si può andare di persona all’ufficio protocollo generale in piazza Progresso.

Per coloro che sono già iscritti nell'albo non è necessario rinnovare la domanda.

Per ulteriori informazioni e per ritirare i modelli di domanda è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale in corso Roma, nei locali dell’ex Convento del Carmine, durante l’orario di lavoro.