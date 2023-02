“Acqua non adatta per uso potabile”: inibito l’utilizzo per i residenti di via Colombo

Il sindaco Giuseppe Galanti ha disposto un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per uso potabile ai residenti della via Colombo nel quartiere Marina.

”Il provvedimento - dice Galanti - si è reso necessario a seguito della nota dell’Asp 1 di Agrigento, ufficio igiene pubblica del distretto di Licata, che ha illustrato le condizioni di non conformità dell'acqua in erogazione nel tratto di rete idrica in questione.

L'acqua potrà essere utilizzata soltanto per fini non potabili fino a quando l'ente gestore non comunicherà l'esito favorevole dei controlli interni e la conseguente conformità dei valori delle acque erogate, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia”.