Sant’Angelo porta più acqua ai licatesi, aumentata la dotazione idrica per la festa: ecco le zone interessate

Per la festa dedicata a Sant’Angelo la città avrà più acqua: un “regalo” che il Patrono farà alla cittadinanza con una fornitura idrica di 20 litri al secondo in più. Così è stato deciso, in via del tutto straordinaria, per soddisfare le esigenze degli operatori commerciali.

“Tale incremento - si legge in una nota del Comune - consentirà di intensificare la distribuzione idrica effettuandola con cadenza giornaliera nelle seguenti zone interessate dalle festività: quartiere africano, zona alta San Paolo, corso Serrovira, Comune, piazza Progresso e Marina.

A partire dall’8 maggio sarà ripristinata l’ordinaria dotazione idrica.