Accesso agli uffici con servizi demografici: orari e modalità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nell'ambito delle misure finalizzate al contrasto e contenimento del diffondersi del Covid – 19, e a seguito delle disposizioni impartite dal Segretario Generale, l'incaricato di P.O. ad interim del Dipartimento n° 4 – Polizia Municipale e Servizi Demografici, Giovanna Incorvaia, ha impartito alcune disposizioni relative all'accesso e ai rapporti della cittadinanza presso gli uffici del settore demografico.

In particolare è stato disposto che la comunicazione con l'Ufficio di Stato Civile deve avvenire preferibilmente tramite corrispondenza, e-mail o telefono.

L'accesso ai suddetti uffici avverrà in maniera contingentata e e programmata previo appuntamento per i seguenti servizi: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte, pubblicazione di matrimonio, richiesta dati e richiesta acquisto cittadinanza.

La richiesta di certificati di nascita, morte, matrimonio etc., dovrà avvenire esclusivamente tramite e-mail.

Gli utenti possono contattare il personale in servizio tramite telefono ai numeri 0922.868439, 0922.868440, 0922 868441; tramite e-mail all'indirizzo: statocivile@comune.licata.ag.it; tramite PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it.

Per quanto concerne altri servizi del settore demografico, si precisa che l'accesso agli uffici è consentito solo a chi ha la prenotazione a seguito di valutazione dell'urgenza e all'interno dei locali comunali, muniti costantemente di mascherina, con l'obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro e utilizzando gli appositi dispenser contenenti igienizzanti per le mani.

Per il rilascio di carte di identità elettroniche le urgenze sono valutate telefonando allo 0922.868452 o inoltrando richiesta all'indirizzo di posta elettronica. anagrafe@comune.licata.ag.it o tramite PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it.

Per le richieste di residenza e cambio via il servizio va richiesto esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo anagrafe@comune.licata.ag.it o tramite PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it, ed in via residuale tramite presentazione all'Ufficio Protocollo scaricando il modello ministeriale dal sito web del Comune nella sezione “News Modulistica e Avvisis Servizi Demografici-Emergenza-Coronavirus.

Per i servizi di rilascio di certificati anagrafici in bollo e le richieste di certificazioni anagrafiche esenti da bollo le urgenze sono valutate telefonando al numero 0922.868450 o inoltrando richiesta aanagrafe@comune.licata.ag.it o tramite PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it.

Infine, per quanto concerne il Servizio Elettorale, il pubblico viene ricevuto su appuntamento contattando il numero 0922.868426.