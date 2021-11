Controlli nelle strade, nuova giornata con lo "Street control": ecco dove

Anche nella giornata di giovedì 18 novembre, a Canicattì, sarà attivo lo “Street control”, il sistema in dotazione della polizia municipale che si occupa di scovare gli automobilisti “indisciplinati”, in sosta vietata, in doppia fila o con l’assicurazione scaduta.

Si tratta di un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica montata su un'auto della polizia municipale impegnata in un giro cittadino.

Viale Regina Margherita, viale Della Vittoria e le vie Veneto, Pirandello, Saetta, Livatino, Fanfani, San Vincenzo, Mons. Ficarra e zone limitrofe. Saranno tutte zone controllate nelle ore mattutine. Nel pomeriggio il servizio non sarà attivo.

L’assessore Alberto Tedesco e il comandante dei vigili urbani Patriza Sola, durante la conferenza di presentazione del servizio, avevano sottolineato che “Si tratta di un strumento di educazione al rispetto delle norme del codice della strada. Da qualche giorno ha nuove regole che prevedono inasprimenti delle sanzioni sia pecuniarie che amministrative. In caso di violazione rilevata attraverso la strumentazione, la multa arriverà a casa. La cittadinanza sarà via via informata sui percorsi stabiliti”.