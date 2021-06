Si chiama "E-State Bene" il progetto che partirà sabato 26 giugno "Punti di Incontro - E-State Bene"" di cui il Comune di Canicatti? e? partner e cofinanziatore

Si tratta di 26 appuntamenti per effettuare lo screening gratuito a tutti gli over 65, finalizzati alla prevenzione e promozione della salute.



Andranno avanti fino al prossimo 25 settembre e saranno effettuati in varie parti della citta?. Nel dettaglio presso la villa comunale, in piazza Roma – Borgalino e in largo Savoia – San Diego.Lo screening interessera? il controllo di glicemia, saturazione, pressione arteriosa e frequenza cardiaca.