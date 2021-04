"Strada invasa dai rifiuti vicino ad una scuola", la denuncia di Fratelli d'Italia

Strada invase da rifiuti e sporcizia, con rischi persino per la circolazione veicolare, il circolo canicattinese di Fratelli d'Italia chiede interventi al sindaco Ettore Di Ventura e all'assessore al ramo Umberto Palermo. L'asse viario è quello adiacente la scuola elementare e materna Don Bosco di Canicattì.

"Una strada - scrivono - frequentata giornalmente da diverse auto dei genitori che accompagnano i propri bambini a scuola e che devono effettuare dei veri e propri slalom tra i su citati sacchetti di spazzatura per raggiungere l’entrata della scuola. Stessa situazione ormai da mesi la si vive in via Gesualdo Bufalino divenuta una vera e propria discarica dove cittadini incivili gettano direttamente dal finestrino della propria auto ormai in maniera continuativa sacchetti di immondizia senza che la stessa venga mai rimossa ma cosa più grave senza che nessuno metta in atto dei sistemi di prevenzione o repressione del fenomeno descritto".