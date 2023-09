Completati i lavori di adeguamento statico della scuola primaria “V. La Carrubba”

Sarà riconsegnato a breve alla città l’edificio della scuola primaria “V. La Carrubba” dopo i lavori di adeguamento statico della struttura e dopo lunghi anni di chiusura.

"Corre l’obbligo di ringraziare quanti con il loro lavoro e il loro impegno hanno contribuito al compimento di quest’opera - interviene il Sindaco Vincenzo Corbo - La sezione dei Lavori Pubblici dell’UTC, con a capo l’ingegnere Meli e tutto lo staff tecnico-amministrativo. È stato un lungo percorso, che ha visto impegnate diverse Amministrazioni. Unanimemente possiamo ritenerci soddisfatti, e per questo mi faccio voce del nostro Ente e di tutti coloro che si sono posti l’obiettivo di affrontare e risolvere una fase critica per la vita cittadina. Auguro buon proseguimento degli studi per i nostri piccoli concittadini; auguro un buon lavoro al Dirigente, ai collaboratori e agli insegnanti. Un augurio che estendo a tutte le studentesse e gli studenti, ai loro insegnati, alla scuola tutta che riprende un nuovo anno scolastico".