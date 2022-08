Regolamento edilizio unico regionale: incontro tra amministrazione e Ordini professionali

La sala “Saetta” del Comune ha ospitato una riunione sul regolamento edilizio unico regionale. Su invito dell’assessore Massimo Muratore hanno partecipato gli Ordini degli architetti e degli ingegneri ed il Collegio dei geometri che hanno inviato come propri rappresentanti l’architetto Angela Muratore, l’ingegnere Agostino Curtopelle, l’ingegnere Nino Cellura ed il geometra Giuseppe Giordano. Presenti anche il presidente e il vicepresidente della III Commissione consiliare, Giuseppe Lo Giudice e Carmelo Onolfo, nonché il referente dell’Ufficio urbanistica: il geometra Antonio La Vecchia.

Si è parlato delle specificità del territorio in vista della preparazione di una proposta da far pervenire al Consiglio Comunale: un passaggio ritenuto utile per arricchire la base della discussione sul tema che ha come obbiettivo il governo del territorio sul piano urbanistico attraverso uno strumento per il lavoro dei professionisti e dell’ufficio tecnico comunale.