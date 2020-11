Prorogata la chiusura delle scuole, il sindaco: "Serve salvaguardare la salute della comunità"

Il Covid 19 impone al sindaco di Canicattì, Ettore Di Venuta, la proroga alla sospensione delle attività didattiche. Dunque, scuole chiuse ancora per qualche settimana. Una decisione importante che terrà gli studenti canicattinesi lontano da scuola fino al 21 novembre.

"La decisione - fa sapere in una nota il sindaco - è stata presa a seguito del significativo numero dei casi di positività in dittà e per salvaguardare la salute della comunità, dopo aver sentito tutti gli organi competenti L’ordinanza è stata trasmessa alla presidenza della Regione siciliana, alla prefettura di Agrigento, alla questura di Agrigento, alle forze dell'ordine insistenti sul territorio comunale, all’assessorato alla Salute della Regione siciliana, all’assessorato all’Istruzione della Regione siciliana, all’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, all’ufficio scolastico regionale – ufficio V ambito Territoriale di Agrigento, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate. La polizia municipale e tutte le forze di polizia sono incaricate di far rispettare l'ordinanza"