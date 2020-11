Promozione turistica, finanziato il progetto “Alla scoperta di Canicattì”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Informiamo che è arrivato il decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale che decreta l’approvazione e il finanziamento del progetto di promozione turistica “Alla Scoperta di Canicattì”, presentato da questa amministrazione nel 2017.

L’idea era nata dall’accordo di parternariato con l’Associazione “Palazzo San Domenico” formata da Comune di Canicattì, Consorzio Uva da Tavola di Canicattì IGP, Associazione Unione Provinciale Agricoltori – Confagricoltura di Agrigento, Confesercenti di Agrigento, Ente Ecclesiastico Parrocchiale Santa Lucia.

Il progetto, del valore di 200.000 €., è stato presentato all’interno della Misura 7.5 –PSR Sicilia 2014-2020 e mira ad incentivare il turismo culturale, ambientale ed ecologico, attraverso un’azione di marketing territoriale e la creazione/miglioramento di itinerari gastronomici, religiosi, architettonici, naturalistici ed etno-antropologici.

“Siamo soddisfatti di questa bella notizia che consentirà un rilancio della nostra Città sia in termini di promozione turistica che di sviluppo economico. Soprattutto in questo momento di emergenza, in cui in tanti vedono un futuro buio, questo opportunità ci aiuta a pensare con un po’ più di ottimismo. Un’altra interessante opportunità utile a valorizzare il Centro Culturale San Domenico che sarà sito concretamente coinvolto all’interno del progetto”.