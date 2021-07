Cambio al vertice cittadino della Cna: Gero Nobile è il nuovo presidente

Cna Canicattì rinnova i propri quadri dirigenziali in vista dell’appuntamento rappresentato dall'assemblea elettiva quadriennale provinciale del prossimo 3 settembreo.

Dopo due mandati, così come previsto dallo statuto, il presidente Giuseppe Scibetta, ha passato il testimone: l'assemblea ha nominato all'unanimità come suo successore Gero Nobile, 53 anni, titolare di un’azienda che si occupa di arredo tessuti per tendaggi.

Faranno parte del nuovo organigramma Giuseppe Scibetta, Salvatore Taibi, Gioacchino Ferlisi, Vincenzo Giglia, Antonio Carlino, Angelo Migliorini, Lorenzo Li Calzi, Salvatore Palilla, Salvatore Gambino, Diego Petralito, Ugo Sabatini e Salvatore Di Mauro.