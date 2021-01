Negozianti in ginocchio, Di Ventura: "Il settore è al collasso, spero nella rimodulazione delle restrizioni"

Commercianti in difficoltà per via del Covid 19. Una crisi senza fina che ha messo in ginocchio l'intero comparto. L’amministrazione comunale, consapevole delle gravi difficoltà cui sono costretti i commercianti, soprattutto quelli del settore abbigliamento, dichiara la propria vicinanza e ne condivide le preoccupazioni.

“Gli esercenti - dice il sindaco Di Ventura -stanno pesantemente soffrendo una grave crisi economica e degli effetti derivanti dall’istituzione della zona rossa. Il settore è al collasso e gli operatori del settore chiedono la riapertura delle attività nel massimo rispetto delle regole. Auspichiamo, nel breve periodo, una rimodulazione delle restrizioni tale da consentire l’applicazione delle regole anticovid ma che, al tempo stesso, possa ridare respiro all’economia e opportunità di lavoro".