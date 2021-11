Infrazioni al codice della strada, torna lo "Street control": ecco le zone interessate

Tutto pronto per il ritorno del cosiddetto “Street control” a Canicattì, il sistema che permette di scattare foto in simultanea e consente di rilevare le infrazioni al codice della strada (auto in sosta vietata o in doppia fila, assicurazione o revisione scaduta).

Si tratta di un’apparecchiatura molto efficace, costituita da una videocamera a infrarossi e una macchina fotografica, montata su un'auto della Polizia Municipale.

A comunicare il ritorno dello “Street control “ è stato l’assessore Alberto Tedesco e il comandante della polizia municipale Patrizia Sola.

Da qualche giorno sono in vigore nuove regole che prevedono inasprimenti delle sanzioni sia pecuniarie che amministrative. In caso di violazione rilevata attraverso la strumentazione, la multa arriverà direttamente a casa.

La cittadinanza sarà comunque informata sui percorsi stabiliti.

Il mezzo circolerà dal lunedì al sabato sia di mattina che di pomeriggio ad esclusione del giovedì che sarà attivo solo di mattina.

In particolare il 17 novembre saranno pattugliate prevalentemente via Regina Margherita, via Garibaldi, via Piave, Ten.Colonnello La Carrubba, largo Aosta, viale dalla Vittoria, via Fanfani, via San Vincenzo, via Mons. Ficarra e adiacenze.

“Auspichiamo che la presenza di questo servizio - ha detto l’assessore Tedesco - funga da deterrente a commettere infrazioni al codice della strada. Non deve essere visto come uno strumento punitivo ma educativo, finalizzato a dissuadere l'automobilista indisciplinato. Nelle prossime settimane partiranno delle attività di sensibilizzazione rivoltoeagli studenti”.