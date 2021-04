Manutenzione delle scuole comunali: gli istituti avranno l'autonomia

Il Consiglio comunale di Canicattì ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento che disciplina i rapporti tra ente comunale e scuole di competenza.

Queste ultime, infatti, avranno la delega alla manutenzione ordinaria secondo la disciplina di una apposita convenzione. Per garantire ciò il Comune si impegna ad incrementare il fondo destinato al funzionamento delle stesse fino a 40 mila euro. Le risorse andranno ridistribuite in base alle dimensioni degli istituti scolastici e alla popolazione scolastica.

"A sua volta - dice una nota - il contributo totale assegnato a ciascuna Istituzione scolastica è stato suddiviso in due componenti. Una quota sarà utilizzabile per effettuare interventi di manutenzione ordinaria degli ambienti. La seconda quota servirà per acquistare materiale per la pulizia e di cancelleria occorrente per il buon funzionamento della didattica. Il nuovo regolamento entrerà nel pieno delle sue funzioni a partire dal prossimo anno scolastico.