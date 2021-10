Maltempo, rinviata l'apertura della cappella del Beato Giudice Rosario Livatino

L'allerta meteo di oggi, venerdì 29 ottobre, blocca l’apertura della “Cappella del Beato Livatino” nel cimitero di via Nazionale.

Si tratta di un evento che figura nel programma della prima solennità liturgica a cura dell’associazione Onlus intitolata al magistrato ucciso dalla mafia

"Tutte le iniziative - si legge in una nota dell'associazione "Amici del Giudice Rosario Livatino" - proseguiranno da sabato in poi, sempre tempo permettendo. Gli appuntamenti legati alla manifestazione sono a cura della nostra associazione in stretta collaborazione con i gruppi di aggregazione laicale ed il Clero di Canicattì".