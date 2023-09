Antiquarium di Vito Soldano, non finiscono le polemiche: "Scivolone istituzionale del Parco"

"Quello che doveva essere un evento culturale di rilievo per la Città di Canicattì e l’hinterland si è trasformato invece in uno scivolone istituzionale che non è certo passato inosservato".

Inizia così una dura nota del Comune di Canicattì che, a qualche giorno di distanza dalla polemica innescata in seguito al presunto mancato coinvolgimento dell'Amministrazione nella cerimonia di inaugurazione dell'antiquarium a servizio del'area archeologica di Vito Soldano.

Un comunicato che annuncia atti formali: il sindaco Vincenzo Corbo e il presidente del Consiglio Comunale, Domenico Licata, stanno infatti provvedendo ad inoltrare una lettera di protesta formale all'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, al Parco archeologico della Valle dei Templi e alla Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento.

“Abbiamo appreso dalla stampa che, in data 23/09/2023, nel territorio del nostro Comune, nel sito archeologico di Vito Soldano, si è realizzato un evento pubblico consistente nell'inaugurazione di una struttura museale destinata all'esposizione di preziosi reperti frutto degli scavi realizzati nel sito – commentano i due amministratori in una nota - un'iniziativa certamente lodevole, della cui realizzazione, tuttavia, il Sindaco della Città ed il Presidente del Consiglio Comunale non hanno ricevuto alcuna comunicazione. Una mancanza gravissima che, oltre a determinare una profonda lesione dei protocolli istituzionali, palesa un'inaccettabile assenza di rispetto per la comunità canicattinese".

Da noi contattato il Parco archeologico, già nei giorni scorsi, aveva spiegato di aver più volte provato a contattare il Comune per le vie brevi, senza però riuscirci. Non è chiaro - ma da quanto si legge non sembrerebbe - se vi sia stato un passaggio ufficiale.