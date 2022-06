Viali e cappelle sono state imbratte con bombolette spray. Vandali anche al cimitero comunale di Canicattì? E' proprio così che sembrerebbe essere andata - senza che però nessuno s'è accorto, né ha sentito, nulla - nel camposanto della città dell'Uva Italia.

Nessuna scritta in particolare, o significativa, è stata rilevata. Solo scarabocchi o chiazze, fatti appunto con bombolette spray di colore azzurro e rosso, quello che è stato ritrovato e documentato dagli agenti del commissariato cittadino. I poliziotti, con l'obiettivo di riuscire ad identificare i balordi che non hanno avuto rispetto neanche per un luogo sacro qual è il cimitero, hanno avviato le indagini.