"Illuminare di Speranza", arrivano luminarie e musica nelle vie dello shopping

"Illuminare di Speranza", ecco le iniziative per il Natale 2020 a Canicattì che saranno realizzate in collaborazione con il Centro commerciale naturale via degli acquisti.

Tutti i dettagli sono stati resi noti stamattina duranta una conferenza stampa. In considerazione della crisi economica in corso l’amministrazione comunale ha voluto dare - dice una nota - un "segnale simbolico di fiducia alla comunità" attraverso l’installazione di luminarie e un impianto di filodiffusione in via Regina Margherita, Cattaneo, Corso Umberto I, piazza Roma, viale Carlo Alberto, v.le della Vittoria e via Cesare Battisti, pur invitando i cittadini "a fare gli acquisti rispettando il divieto di assembramento".

"Auspichiamo che questa iniziativa possa rendere l’atmosfera un po’ meno pesante e far vivere, almeno ai più piccini, lo spirito del Natale - dicono il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore Flavia Li Calzi".