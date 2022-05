L’arte contro la guerra: alla villa comunale realizzato un murales che ricalca la celebre opera “Guernica” di Picasso

”Guernica”, uno dei maggiori capolavori di Pablo Picasso, ha ispirato l’artista Gioacchino Di Caro che ne ha realizzato una copia in versione murales alla villa comunale. Un’iniziativa per dire “no” alla guerra in Ucraina e per ricordare, soprattutto ai giovani, che lo scontro fratricida tra paesi vicini (come quello di Guernica nel paese iberico raccontato da Picasso) porta solo morte e distruzione.

“Un sentito ringraziamento all'artista Gioacchino Di Caro - ha scritto su Facebook il sindaco Vincenzo Corbo - per questa sua opera che ricalca fedelmente il capolavoro di Pablo Picasso. La si può ammirare nella villa comunale”.

L'ispirazione per l'opera, improvvisa e all'ultimo minuto, per Picasso arrivò solo dopo il bombardamento di Guernica del 26 aprile 1937. Picasso compose il grande quadro in soli due mesi e lo fece esporre nel padiglione spagnolo dell'esposizione universale di Parigi.

“Guernica” fece poi il giro del mondo ma soprattutto servì a far conoscere la storia del conflitto che si stava consumando in quel periodo.