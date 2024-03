Fiera dell’Uva da tavola a Bari: posto d’onore per Canicattì

Canicattì sarà protagonista alla fiera dell’Uva da tavola che si terrà a Bari dal 22 al 24 ottobre prossimi.

E’ quanto hanno anticipato il sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore alle attività produttive Vincenzo Sciabica.

“Siamo già al lavoro - hanno detto - per organizzare al meglio la nostra presenza. Non solo il Comune ma anche i produttori soci del Consorzio Igp Uva da tavola Canicattì. A tal proposito il Comune ha già provveduto a patrocinare l’evento. Ringraziamo Mirko Sgaramella, responsabile della fiera, per la disponibilità e la collaborazione. Nei prossimi mesi terremo aggiornata la comunità sul programma definitivo dell’evento”.