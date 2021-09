Doposcuola 2021, approvato in Giunta l'avviso pubblico rivolto alle famiglie

Dopo l'individuazione degli enti accreditati, la giunta di Canicattì ha approvato l'avviso pubblico per la ricerca dei bambini e delle bambini che potranno usufruire del servizio di doposcuola per l'anno scolastico appena iniziato. Potranno presentare istanza le famiglie con un Isee inferiore a 5mila euro.

Le domande potranno essere presentate fino a lunedì 4 ottobre 2021 o consegnandole direttamente all’ufficio protocollo, sito al piano terra di Corso Umberto I n.59, negli orari di apertura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda d’accesso al servizio di doposcuola 2021”o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it, esclusivamente da un indirizzo di posta certificata, inserendo nell’oggetto la dicitura “Domanda d’accesso al servizio di doposcuola 2021”.

Alle domande dovranno essere allegate: l'attestazione Isee e Dsu dell’anno in corso; copia leggibile di un documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità e ogni altro documento che attesti o segnali un’eventuale particolare situazione socio- educativa del minore, oltre al documento di accettazione per quanto concerne l'informativa sulla privacy. Per eventuali informazioni si può contattare l’Ufficio pubblica Istruzione ai seguenti recapiti: tel.

0922734510, pubblicaistruzione@gmail.com, a.pullara@comune.canicatti.ag.it. In alternativa è possibile contattare l’ufficio tramite messaggio WhatsApp al numero 3792472728. Per consultare il bando e scaricare la relativa modulistica digitare il seguente link: https://www.comune.canicatti.ag.it/.../L/IT/IDPagina/5259.