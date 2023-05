Discarica di Grotticelle, il Comune di Naro dice no: sarà battaglia legale

"Questa mattina quali sindaci dei comuni di Naro, Canicattì e Castrofilippo, in occasione del tavolo tecnico che si è tenuto a Naro, abbiamo reiterato con forza la netta contrarietà al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in contrada Iazzo - Vecchio - Grotticelle, ed accolto con soddisfazione il parere contrario rilasciato ai fini urbanistici dall’Ufficio tecnico del Comune di Naro, che segue il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dall'assessorato regionale".

A dirlo in una nota sono i sindaci di Naro, Canicattì e Castrofilippo, Maria Grazia Brandara, Vincenzo Corbo e Francesco Badalamenti.

"In tale sede abbiamo preso atto della circostanza che la società proponente, al fine di tutelare i propri interessi, ha adito l’Autorità Giudiziaria impugnando il predetto decreto assessoriale - dicono ancora - Auspichiamo con forza che il presidente della Regione, cui invieremo una nota ufficiale, dia disposizioni affinché la Regione Siciliana resista in giudizio difendendo il decreto assessoriale e, con esso, la granitica e ferma volontà dei nostri territori di opporsi alla realizzazione di tale discarica".