Contributo una tantum caregiver disabili gravi, ecco come e quando presentare istanza

L’Assessore alle Politiche Sociali, Franco Giordano, informa che le persone che assistono il coniuge, il convivente di fatto, un familiare o un affine entro il secondo grado, invalido per malattia, infermità o disabilità e, pertanto, non autosufficienti possono presentare apposita istanza di accesso al beneficio una tantum entro e non oltre il 25 Novembre 2022

L'apposito modulo può essere ritirato agli Uffici Servizi Sociali situati al Centro Culturale – San Domenico, in piazza Dante, dalle 10,00 alle 12,00, o scaricarlo dal sito istituzionale al link dedicato https://www.comune.canicatti. ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB. php/L/IT/IDPagina/5538

Alla domanda, da presentare andranno allegati i seguenti documenti:

In caso di caregiver di disabili gravi:

1) Copia fronte retro del documento di identità e del codice fiscale del caregiver;

e, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”:

2) Verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.104/92, o verbale di invalidità al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n.18/80;

3) Copia Codice IBAN su cui accreditare il contributo (ad esclusione del codice IBAN del libretto postale).

Per i caregiver di disabili gravissimi:

1) Copia fronte retro del documento di identità e del codice fiscale del caregiver;

e, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”:

2) Patto di Cura riattualizzato;

3) Copia Codice IBAN su cui accreditare il contributo (ad esclusione del codice IBAN del libretto postale).

Il beneficio interessa tutti i comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D3 di cui Canicattì è Comune Capofila. Ricordiamo che i caregiver dei disabili gravi e gravissimi risiedenti nei comuni di CAMPOBELLO DI LICATA, CASTROFILIPPO, NARO, RACALMUTO, RAVANUSA, GROTTE, CAMASTRA, dovranno presentare le domande nei propri comuni di appartenenza.