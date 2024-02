Confcommercio inaugura una nuova sede a Canicattì

E' stata inaugurata in piazza Macaluso 18 la nuova sede della delegazione di Canicattì di Confcommercio Agrigento, con annesso sportello del patronato 50&Più Enasco.

“Un momento importante per la nostra associazione di categoria, -dichiara Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento - che cresce sempre di più sul territorio provinciale, ma anche per la città di Canicattì, alla quale riteniamo di poter dare un contributo fattivo "